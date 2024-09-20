В Германии нашли неизвестное произведение молодого Моцарта

В Германии нашли музыкальное произведение, которое, как предполагается, в юности сочинил Моцарт. Это композиция из семи частей для струнного трио общей продолжительностью около двенадцати минут. Предположительно, оно написано в середине или конце 1760-х годов, говорится в сообщении муниципальной библиотеки Лейпцига.

Напомним, Моцарт родился в 1756 году и начал сочинять музыку в раннем возрасте под руководством своего отца Леопольда Моцарта.

Новое сочинение Моцарта исследователи обнаружили в городской музыкальной библиотеке во время составления последнего издания каталога Кёхеля, исчерпывающего собрания музыкальных произведений музыкального гения. «Рукопись представляет собой копию или транскрипцию, сделанную около 1780 года. Следовательно, она не принадлежит Моцарту. Использованы темно-коричневые чернила и белая бумага ручной работы (...) рукопись не подписана», – уточняется в пресс-релизе.

В новом каталоге неопубликованное произведение называется «Ganz kleine Nachtmusik» («Маленькая ночная музыка»), отсылая к одному из самых известных произведений Моцарта.

В четверг произведение впервые исполнило публично струнное трио – это произошло в Зальцбурге, Австрия, где родился Моцарт. Немецкая премьера состоится в Лейпцигской опере в субботу.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube