Букеровскую премию получила британская писательница за роман о космонавтах

Букеровскую премию по литературе вручили писательнице из Великобритании Саманте Харви. Торжественная церемония прошла в Лондоне.
Награды удостоился роман «На орбите» (Orbital). В книге описывается один день шести космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян. В произведении, состоящем из 136 страниц, герои наблюдают за Землей с орбиты и делятся своими размышлениями.
В жюри отметили, что роман привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. Награду Харви вручал Пол Линч, лауреат премии 2023 года.
Букеровская премия была учреждена в 1968 году и является одной из самых престижных литературных наград в мире.
Лондон, Зоя Осколкова
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