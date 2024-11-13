Букеровскую премию получила британская писательница за роман о космонавтах

Букеровскую премию по литературе вручили писательнице из Великобритании Саманте Харви. Торжественная церемония прошла в Лондоне.

Награды удостоился роман «На орбите» (Orbital). В книге описывается один день шести космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян. В произведении, состоящем из 136 страниц, герои наблюдают за Землей с орбиты и делятся своими размышлениями.

В жюри отметили, что роман привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. Награду Харви вручал Пол Линч, лауреат премии 2023 года.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году и является одной из самых престижных литературных наград в мире.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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