Билеты на «Щелкунчик» в Большом достигли отметки в 165 тысяч рублей

Ставка за билет на балет «Щелкунчик» в Большом театре 29 декабря достигла 165 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Цена превысила первоначальную стоимость в 50 тыс. руб. более чем в три раза.

Речь идет об одном билете за место в партере. Комплект из двух мест в партер на первый и пятый ряд стоит 220 тыс. руб. при начальной стоимости в 100 тыс. руб. Цена за четыре билета в партер на 10-13 места 12 ряда составила 550 тысяч рублей при начальной ставке в 200 тысяч рублей.

В декабре Большой театр покажет балет «Щелкунчик» 18 раз. Первый балет начнется в 19:00 17 декабря.

В 2024 году Большой театр ввел новую систему продаж билетов на «Щелкунчика». Часть из них выставлена на аукцион, остальные – на сайте. 10 декабря «РИА Новости» писали, что максимальная ставка за два билета на балет 26 декабря составила 400 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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