Трансляцию «Щелкунчика» из Большого 31 декабря покажут в 34 странах мира

Новогодняя трансляция балета «Щелкунчик» пройдет в Русских домах 34 стран, среди которых есть США, Польша, Франция, Япония и т.д. сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества.

Напомним, что Большой театр в связи с небывалым ажиотажем на билеты принял решение впервые провести общедоступную прямую трансляцию балета «Щелкунчик». Она состоится 31 декабря в 12.00 по московскому времени на Первом канале.

При поддержке Русских домов трансляцию можно будет посмотреть в Австрии, Азербайджане, Албании, Аргентине, Армении, Бельгии, Индии, Испании, Киргизии, Китае, Ливане, Молдавии, Никарагуа, Палестине, Польше, США, Франции, Шри-Ланке, Мальте, Иордании, Белоруссии, Японии, Монголии, Финляндии, Узбекистане, Таджикистане, Тунисе, Казахстане, Таиланде, Мексика, Эфиопии, Португалии, Танзании, Марокко.

В Россотрудничестве добавили, что еще на этапе анонсирования трансляции в Русских домах отмечали огромный интерес к этому событию среди зарубежной аудитории и соотечественников.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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