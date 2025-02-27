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Четверг, 27 февраля 2025, 12:16 мск

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Музыку российских исполнителей будут блокировать на Украине

На Украине будут блокировать музыку российских исполнителей. Об этом сообщают местные СМИ.

За три дня соответствующая петиция, опубликованная на официальном сайте правительства Украины, набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.

Автор инициативы считает, что песни на русском языке якобы могут нести идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине, а прослушивание русскоязычной музыки финансирует Россию.

Отвечать за блокировку неугодных киевскому режиму композиций будет отвечать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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