Скончался автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога

Ушел из жизни советский и молдавский композитор, народный артист СССР Евгений Дога. Об этом сообщило Министерство культуры Молдавии. Маэстро скончался 3 июня, ему было 88 лет. Одно из самых известных произведений композитора – вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

«Мы прощаемся с тем, кто преобразовал звук в свет: композитором, педагогом, деятелем культуры Евгением Догой», – сказано в сообщении ведомства.

Евгений Дога был автором музыки ко многим известным советским фильмам «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мария, Мирабелла», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Королева Марго». За всю свою продолжительную карьеру он написал более 200 произведений для кино и театра, десятки симфонических произведений, романсов, песен и вальсов.

Всемирную известность получил романтический вальс из мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь», снятой в 1978 году на киностудии «Мосфильм» молдавским режиссером Эмилем Лотяну по мотивам повести Антона Чехова «Драма на охоте».

Легендарный композитор долгие годы жил и работал в Москве. Последние 10 лет он прожил в Кишиневе, передает «Интерфакс». В молдавской столице его именем названы музыкальная школа и улица. В Молдавии в день похорон Евгения Доги будет объявлен национальный траур.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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