Михаила Боярского выписали из больницы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выписан из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Как сообщила пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова, актер покинул больницу и находится дома.

«Выписался, восстанавливается под наблюдением врачей», – пояснила РБК пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова.

По ее словам, в конце июня Боярскому установили стент, чтобы расширить закупоренный сосуд. Из-за осложнений после операции его госпитализировали.

В театре Ленсовета, где служит Боярский, изменили актерский состав в спектакле, где он должен был играть.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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