Кинорежиссер Юрий Кара ушел из жизни

Кинорежиссер, сценарист Юрий Кара скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Юрий Викторович умер вчера в Ялте. Дата похорон и прощания будет определена позднее.

Минувшей весной режиссер перенес сильный сердечный приступ, после которого восстанавливался дома, но так и не смог оправиться.

Юрий Кара окончил ВГИК в 1987 году и стал знаменит после выхода картины «Завтра была война», которая была его дипломной работой. Драму высоко оценили на международных кинофестивалях.

Режиссер работал над киножурналом «Ералаш», также зрителю известны его ленты «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я – кукла» и другие. Последней работой Юрия Викторовича стала картина «Главный» (2015).

Ялта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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