Умер известный канадский актер, игравший в «Танцующий с волками» и «Крепком орешке»

Канадский актер Грэм Грин, известный по целому ряду популярных фильмов, в том числе «Танцующий с волками» и «Крепкий орешек», умер в Торонто в возрасте 73 лет. Об этом сообщает ABC News.

Как уточняется, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Грин сыграл роли во многих известных фильмах и сериалах. За роль индейца в ленте «Танцующий с волками» актер был номинирован на премию «Оскар» в категории лучший актер второго плана.

Грин также известен по фильмам «Мэверик» (1994), «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Зеленая миля», «Сумерки. Сага. Новолуние» и многим другим.

Торонто, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

