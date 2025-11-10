На Тайване уборщик испортил экспонат «пыльное зеркало», протерев его туалетной бумагой

На Тайване уборщик испортил произведение искусства, посчитав его слишком грязным. Выяснилось, что художник специально сделал инсталляцию пыльной.

Инцидент произошел на выставке «Мы – это я». Уборщик-волонтер увидел в музее зеркало, покрытое толстым слоем пыли, и решил стереть грязь. Как оказалось, пыль была частью арт-объекта. Идея художника состояла в том, что зеркало в пыли символизировало культурное сознание и исчезнувшие воспоминания.

Полностью воссоздать первоначальный облик инсталляции не удалось. Организаторы выставки принесли извинения мастеру, решается вопрос о компенсации ущерба.

Юристы считают, что уборку пыли нельзя назвать материальным ущербом, что усложняет процесс возмещения. В свою очередь некоторые искусствоведы высказали мнение, что вмешательство уборщика стало новой главой в истории произведения.

Тайбэй, Зоя Осколкова

