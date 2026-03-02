Как встроить предупреждение о вреде наркотиков в текст – писатель Олег Дивов дал мастер-класс

Российский писатель Олег Дивов дал своеобразный мастер-класс, как соблюдать новое требование Минцифры о маркировке текстов с упоминанием наркотических и психотропных веществ. Напомним, 1 марта ужесточается наказание за распространение литературных и художественных произведений, содержащих сведения о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах.

Свое мнение о происходящем известный писатель Олег Дивов опубликовал на своей странице в ВК. Приводим его без правок.

«Сайты самиздата решили прикрыть задницу в преддверии вступления в силу приказа Минцифры о порядке маркировки текстов с упоминанием наркотических и психотропных средств. Каждый – в меру своих представлений о том, как надо выкручиваться. Получилось, разумеется, как всегда. Сначала один коллега поделился новостью: «Сегодня на Литнет тысячи романов получили плашку 18+ и «содержит информацию о наркотических веществах» просто за слова в тексте «одурманенный», «приход» и т.п. Якобы запрещены также слова «батя» (героин), «мама» (марихуана) и еще куча подобного идиотизма. Они мне влепили 18+ за детскую книгу. Сейчас снимаю книги с продажи и убираю с сайта для всех, кроме тех, кто уже купил. Пошли они на хрен, больше с этими ... дела не имею». Позже Литнет объяснил, что 18+ лепит направо и налево бот, который они по ходу дела обучают, чтобы не косячил, но это займет время. Затем в игру вступил Литмаркет – и сразу радикально (см. скриншот). На Литмаркете просто к каждой книге, обозначенной автором как 16+ или 18+, цепляют плашку с предупреждением о вреде наркотиков и запрете их незаконного оборота. Я считаю, это неправильно. Это так не работает. Если надо достичь нужного эффекта во всех смыслах – в частности, так прогнуться, чтобы прогиб был однозначно засчитан, – предупреждение о вреде наркотиков следует встраивать в текст. Легко и непринужденно. С этим справится даже бот, но я по старой памяти сделал руками. Смотрите, как мило получается. Как так и было! «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, потому что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность». «Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве, потому что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью». «Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, потому что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел». «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С--м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, потому что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, отправился к К--ну мосту». «Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, откудова слышно фортопияно с флейтою, которые потом умолкают. Лизанька середи комнаты спит, свесившись с кресел. (Утро, чуть день брежжится) Лизанька (вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается) Светает!.. Ах! как скоро ночь минула! Вчера просилась спать – отказ, «Ждем друга». – Нужен глаз да глаз, Не спи, покудова не скатишься со стула. Теперь вот только что вздремнула, Уж день!.. сказать им... Что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью?» « – Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. И между прочим, знаете ли вы, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность?

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер». Учитесь, чайники.

Москва, Елена Васильева

