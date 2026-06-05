Найдена метрическая запись о смерти отца Иосифа Сталина

Отца Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина) звали Виссарион (Бесо) Иванович (родился около 1850 г.). Однако в метрической записи о смерти за 1909 г. он записан под отчеством «Милоев». По словам заведующего лабораторией генеалогических исследований Хакасского НИИЯЛИ Алексея Нилогова, отец Бесо – Вано (Иван) – также имел имя «Милий», поэтому речь идет именно об отце Иосифа Джугашвили.

Согласно записи № 193 в метрической книге Больничной Михайловской церкви г. Тифлиса Бесо Милоев Джугашвили умер 12 августа по юлианскому календарю в возрасте 55 лет от воспаления печени. В столбце «Звание, имя, отчество и фамилия умершего» читаем: «Крестьянин Тифлисской губернии и уезда селения Лило Джугашвили».

Погребение состоялось 14 августа на больничном кладбище. Таинство совершил протоиерей Давид Барнабов с псаломщиком Давидом Кучандзе. Интересно, что сначала фамилию записали как «Джухашвили», а затем над буквой «х» указали букву «г». В соответствии с григорианским календарём Бесо Джугашвили скончался 25 августа 1909 г. в Тифлисе. Оригинал метрической книги с записью о смерти отца Сталина хранится в Национальном архиве Грузии в фонде № 489 «Грузино-Имеретинская Синодальная контора».

Как отмечает Алексей Нилогов, в 2020 г. грузинский историк Тенгиз Симашвили в монографии «Сталин. Новые архивные материалы для биографии» опубликовал важные сведения о пребывании Бесо Джугашвили в Михайловской больнице, в том числе протокол вскрытия трупа от 13 августа 1909 г. Правда, публикация самой метрической записи о смерти и погребении Бесо Милоевича Джугашвили до сих пор отсутствовала.

Москва, Зоя Осколкова

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