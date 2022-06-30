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Четверг, 30 июня 2022, 15:31 мск

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ЕСПЧ требует от России не казнить двух британских наемников

Россия должна предотвратить казнь двух британских наемников, захваченных на Донбассе. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Суд объявил о своем решени в Twitter в четверг. Шон Пиннер и Эйден Эслин были захвачены российскими войсками во время боевых действий на стороне Украины, где они живут с 2018 года.

Суд призвал российские власти «не приводить в исполнение приговор, вынесенный заявителям», а Москве «обеспечить надлежащие условия их содержания, предоставить им всю необходимую медицинскую помощь и медикаменты». По мнению ЕСПЧ, Россия должна в двухнедельный срок представить суду информацию о том, какие шаги и меры предприняты ее властями для обеспечения соблюдения прав двух осужденных.

Суд просит правительство Украины «максимально обеспечить соблюдение прав заявителей» Киев должен в двухнедельный срок направить в суд всю информацию, которую он считает существенной для дела.

Пиннер, Аслин и марокканец Ибрагим Садун некоторое время назад были захвачены на Донбассе, и 9 июня суд ДНР приговорил их к смертной казни. Британские власти заявили, что осужденные действовали в Украине как военнослужащие Украины и, следовательно, подпадали под действие Женевских конвенций. Власти ДНР так не считают. Трое осужденных не комбатанты, а поэтому правила Женевской конвенции к ним не применяются.

Отметим, что президент России Владимир Путин в июне подписал закон, согласно которому Россия не будет выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта этого года в связи с ее исключением из Совета Европы.

Донецк, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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