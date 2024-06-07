По жилым кварталам Луганска ударили пятью ракетами производства США

Минобороны России сообщает, что по жилым кварталам Луганска ВСУ сегодня выпустили пять ракет производства США. По данным российских военных, 4 из 5 ракет АТАСМS были сбиты силами ПВО, пятая – поразила два многоквартирных дома.

Пострадало, по предварительным данным, более двух десятков мирных жителей, в том числе двое детей. Под завалами одного обрушившегося подъезда находятся люди. На месте работают оперативные службы и спасатели. Власти Луганска уже сообщили, что окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Луганск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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