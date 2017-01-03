2017 год начался с роста цен на нефть

Публикации за 03.01.17

Новый год начался с роста цен на нефть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первых в 2017 году торгах на бирже ICE , стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель. Это произошло на фоне заявления Катара о сокращении уровня добычи на 130 тысяч баррелей в сутки.

По оценкам Bloomberg, нефть марки Brent за 2016 год подорожала более чем в 1,5 раза, что является наибольшим показателем с 2009 года.

Подорожание нефти отразилось на курсе валют: к 10 утра Москвы доллар подешевел на 23 копейки – до 61,04 рубля. Евро подешевел на 57 копеек.

Рост цен на нефть продолжится, считают эксперты. По оптимистичным оценкам, ее стоимость может превысить 80 долларов за баррель.

Сегодня же стало известно, что в Белоруссии обнаружено новое месторождение нефти с запасом более 1,7 миллиона тонн.

Москва, Игорь Юрова

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