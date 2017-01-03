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Экономика

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Публикации за 03.01.17

Сделка по продаже акций «Роснефти» завершена

Сделка по продаже акций «Роснефти» завершена

Швейцарская компания Glencore и катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority заявили о завершении сделке по покупке акций «Роснефти».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19,5% акций «Роснефти» были проданы консорциуму за 692 миллиарда рублей (10,2 миллиарда евро). Бюджет РФ в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей.

«Компания объявляет, что окончательное урегулирование было завершено и закрытие сделки достигнуто», – цитирует официальное сообщение нефтетрейдера РИА «Новости».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.01.17

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