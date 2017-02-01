СМИ обещают дефицит риса / Минсельхоз уверен, что так производители пытаются поднять цены

Публикации за 01.02.17

В этом сезоне на российском рынке может образоваться дефицит риса, предупреждает «Коммерсант», ссыласясь на данные отраслевых союзов. Этому способствуют затяжные дожди на юге страны в прошлом году, низкие цены на внутреннем рынке и рост экспорта. В Минсельхозе опровергли выводы СМИ, отметив, что объективных причин для дефицита нет, а возможные проблемы будут покрыты льготными кредитами для отрасли и другими мерами господдержки.

«Ъ», ссылаясь на неуказанных участников рисового рынка, обещает в нынешнем сезоне дефицит риса в России. Среди основных причин этому называются низкие цены на внутреннем рынке. По данным Российского зернового союза, в прошлом сезоне они сохранялись на уровне 30 тысяч рублей за тонну, в этом опустились до 25-26 тысяч. У производителей отсутствует стимул расширять посевы из-за роста валютных издержек на технику, средства защиты растений и удобрения, жалуются участники рынка. Рентабельным бизнес можно считать при внутренней цене от 34 тысяч рублей за тонну риса, считают в РЗС. Сейчас цены составляют 31,7 т.р. за тонну.

Вторая причина возможного дефицита – рост экспорта при невысоком урожае прошлого года. Из-за дождей в Краснодарском крае выход крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, тогда как годом ранее достигал 65%. Остатки риса-сырца в хранилищах на 10 января 2017 года Южный рисовый союз (ЮРС) оценивает в 477,3 тыс. тонн, годом ранее они достигали 494,1 тыс. тонн. При пересчете сырца в крупу в январе 2017 года остаток был 262 тыс. тонн, тогда как в январе 2016 года – 321 тыс. тонн. В этом сезоне уборка риса продолжалась до декабря 2016 года, поэтому выход крупы с сырца сократился на 8-10% к прошлому сезону. До нового урожая в сентябре 2017 года стране для внутреннего потребления нужно примерно 300-330 тыс. тонн риса-крупы, подсчитали в ЮРС.

В этих условиях производители увеличивают объемы поставляемого на экспорт риса. С июля по ноябрь 2016 года Россию было импортировано 50 тыс. тонн риса, тогда как на экспорт было отправлено 74 тыс. тонн. За год экспорт увеличился больше, чем в два раза при падении импорта: в 2015 году в страну было ввезено 74 тонны риса, а продано за рубеж примерно 35 тысяч тонн.

По данным гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, в сентябре--декабре 2016 года отечественные производители вывезли за рубеж около 114 тысячи тонн продукции в пересчете на сырец, а годом ранее – только 54 тысяч тонн.

Негативная для производителей конъюнктура может привести в 2017 году к сокращению посевов риса и росту цен до 40 тысяч рублей за тонну, приводит издание мнение одного из производителей. Опрошенные газетой ритейлеры официально не комментируют ситуацию с ценами на рис, но собеседник в крупной розничной сети признает, что в конце 2016 года у российских производителей были некоторые проблемы с поставками, однако они не носили системного характера.

В Минсельхозе опровергли выводы журналистов, заявив, что на зерновом рынке нет объективных причин для дефицита риса. По данным министерства в 2016 году произведено 400 тысяч тонн рисовой крупы, на 13% больше, чем в 2015 году. Возможные проблемы в Минсельхозе обещают купировать господдержкой: возмещением затрат на приобретение элитных семян, льготным кредитованием отрасли и другими мерами, приводит точку зрения министерства РИАН.

Между тем в Краснодарском крае насчитывается 234,4 тыс. га рисовооросительных полей. Из них 22,5% принадлежат компании семьи главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Москва, Алексей Усов

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