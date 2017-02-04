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Публикации за 04.02.17

Россия отказалась от европейских птиц и яиц / Опасения вызвал опасный грипп
Фото: «ЯПлакалъ»

Россия отказалась от европейских птиц и яиц Опасения вызвал опасный грипп

Россия запрещает ввоз мяса птицы и других продуктов птицеводства из европейских стран, где отмечен высокопатогенный птичий грипп, заявил Роспотребнадзор. «Ограничения вводятся для защиты эпизоотического благополучия нашей страны, поскольку в странах Европы нарастает темп распространения этой инфекции», – говорится в сообщении ведомства.

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в хозяйствах птицеводства Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов, Австрии, Франции, Италии, Греции, Чехии, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Румынии, Польши, передает «Интерфакс».

Запрет на ввоз коснется мяса птиц, готовой мясной продукции из него и других видов птицеводческих товаров, которые содержат в себе продукты птицепереработки. Кроме того, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Между тем, ка пишет РГ, у России существует потребность в поставках живых птиц и яиц из Евросоюза, потому Россельхознадзор планирует обратиться к гендиректору Еврокомиссии с просьбой предоставить в течение недели информацию об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро, чтобы поставки птицы и яиц производились из хозяйств, которые расположены в благополучных по гриппу птиц странах ЕС.

Москва, Павел Зубков

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