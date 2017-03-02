Группа ЧТПЗ поставит дополнительную партию трубной продукции для проекта «Северный поток 2»

Публикации за 02.03.17

Группа ЧТПЗ в рамках действующего контракта поставит дополнительную партию трубной продукции для строительства газопровода «Северный поток 2». Компания отгрузит оператору проекта Nord Stream 2 AG более 3,2 тыс. тонн ТБД диаметром 1153 мм и толщиной стенки 41 мм, а также 12 переходников и 499 единиц гасителей лавинного смятия. Планируемый срок поставки продукции – III-IV кварталы 2017 года.

Как отмечают в пресс-службе компании, в работе над выполнением контракта будут задействованы цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и предприятие «ЭТЕРНО» – совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО. «ЭТЕРНО» – единственное предприятие в России, способное выполнить требования Nord Stream 2 AG на поставку гасителей лавинного смятия, высокотехнологичной продукции с использованием лазерного контроля геометрии.

Перед началом отгрузки компания выпустит квалификационную партию труб и гасителей лавинного смятия, которая до конца марта пройдет цикл аттестационных испытаний.

«Отгрузка новый партии продукции подтверждает, что Группа ЧТПЗ готова поставлять не только качественные трубы, но и детали трубопроводов, предоставлять комплексные решения для строительства объектов топливно-энергетического комплекса», – сказал генеральный директор Группы ЧТПЗ Александр Грубман.

В марте 2016 года Группа ЧТПЗ выиграла тендер на поставку 599 тыс. тонн труб большого диаметра для строительства газопровода «Северный поток 2». Период исполнения контракта – с сентября 2016 года по июнь 2018 года. По итогам 2016 года компания поставила Nord Stream 2 AG более 82 тыс.тонн ТБД.

Газопровод «Северный поток 2» пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии вблизи города Грайфсвальд. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м в год, минимальный срок эксплуатации – 50 лет.

Челябинск, Первоуральск, служба информации

Челябинск, Первоуральск. Другие новости 02.03.17

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