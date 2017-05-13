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Экономика

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Публикации за 13.05.17

В России подорожала водка. Коньяк тоже

В России подорожала водка. Коньяк тоже

13 мая вступил в силу приказ Минфина России о новых минимальных цен на крепкий алкоголь. Водка подорожала на 8%, коньяк – на 15%.

Необходимость повышения минимальной цены в Минфине объяснили ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат, а также повышением ставок акциза: с 1 января 2017 года акциз на водку и другой крепкий алкоголь повысился с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта. В результате, с 13 мая бутылка водки емкостью 0,5 литра должна стоить в рознице не менее 205 рублей: минимальная цена от производителя за бутылку водки составляет 173 рубля, оптовая – 178 рублей.

Минимальная розничная цена на бутылку коньяка емкостью 0,5 л составляет 371 рубль. Отпускная цена коньяка у производителей установлена в размере 314 рублей, отмечает РБК, у оптовиков – 323 рубля за бутылку.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.05.17

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