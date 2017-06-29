Общая сумма всех долгов в мире достигла рекордных 217 трлн долларов

По данным аналитиков, общемировой долг составил рекордные 217 триллионов долларов или 327% ВВП всей Земли. Об этом сообщили специалисты Института международных финансов (IIF).

Как отмечаются эксперты, долговые обязательства распределены по планете неравномерно. Некоторые государства и сферы экономики постепенно избавляются от долгового бремени, тогда как другие продолжаются наращивать долги ускоряющимися темпами, передает RNS.

Увеличение долговых обязательств может сказаться на росте экономики закредитованных стран, что выльется в проблемы с финансовой стабильностью.

IIF – международная ассоциация, объединяющая более 500 участников финансового рынка. Общемировой долг включат в себя долги правительств, банков, компаний и населения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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