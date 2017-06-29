В Сибири организаторы праздников обошли врачей и учителей по зарплате

«Новосибирскстат» опубликовал доклад о среднемесячной заработной плате сотрудников бюджетных учреждений. Оказалось, что работники в сфере искусства и организации развлечений получают больше, чем врачи и учителя.

По данным за первый квартал текущего года, в целом средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области составила 28 694 рубля. Снижение отмечено только в строительной сфере, там заработки упали на 5,7 % до 26 197 рублей.

Самые высокооплачиваемые должности в силовых структурах и у военных, они получают в среднем 34 275 рублей. Также отличились ученые-исследователи и инженеры-разработчики – 35 800 рублей, работники, занятые в транспортировке и хранении грузов, зарабатывают 31 036 рублей.

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками социальной сферы стали специалисты в области искусства и организации развлечений, их зарплаты в среднем составляют 32714 рубля. Затем идут медики – 27 834 рубля. Заработная плата учителей и преподавателей составила 24 590 рублей. Самая низкая средняя зарплата в бюджетной сфере у работников детских садов – 19704 рубля.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 29.06.17

«Уточните объем кощунства…» В Челябинске собираются строить дорогу на костях репрессированных (ВИДЕО). / Нашли кишечную палочку и дрожжи: в Екатеринбурге за антисанитарию закрыли сетевой супермаркет. / Общая сумма всех долгов в мире достигла рекордных 217 трлн долларов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»