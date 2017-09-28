Всемирный банк заявил о мировом кризисе школьного образования

Школьное образование по всему миру находится в кризисной ситуации. Об этом говорится в «Докладе о мировом развитии 2018», подготовленном Всемирным банком.

С 1950 по 2010 год среднее время обучение в школе выросло с 2 лет до 7,2 года. Несмотря на это качество образования ухудшилось. Дети выходят из школы без базовых навыков грамотности и зачастую даже не умеют считать.

Недостаточный уровень школьного образования приводит к тому, что по выходу на работу граждане не реализуют новые возможности и занимаются низкооплачиваемым трудом, что напрочь отбивает у них охоту продолжать обучение.

В результате по всему миру наблюдается ухудшение качества рабочей силы. В наибольшей степени это касается развивающихся стран. Среднестатистический студент в бедных государствах работает хуже, чем 95% студентов в странах с высоким уровнем дохода.

Специалисты Всемирного банка видят несколько путей выходы из кризиса. Они предлагают развивать международные системы оценки, а также обеспечивать равные условия для всех учащихся. К реформе образования необходимо привлекать власти, СМИ, а также бизнес, считают аналитики.

Сентябрь 28, Служба информации РИА «Новый День»

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