В Красноярском крае забьют тысячу поросят из-за АЧС

В Березовском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В результате карантинных мероприятий будут уничтожены около тысячи животных.

Впервые падеж свиней был зарегистрирован в поселке Зыково, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона РИА «Новости». «Глава региона подписал распоряжение о наложении карантина в районе, КЧС ввела режим чрезвычайной ситуации в районе», – сказал собеседник агентства.

В этой местности нет крупных свиноводческих хозяйств, но есть частные фермы, кроме того, свинок держат жители для личных нужд. Уничтожению подлежат животные в радиусе около пяти километров, в результате зарежут около тысячи свиней. В Россельхознадзоре уточнили, что из бюджета фермерам компенсируется стоимость ликвидированных животных.

Летом в Сибири были зафиксированы очаги заражения АЧС в Омской и Иркутской областях. Красноярский край находился в зоне риска. Для человека болезнь не представляет опасности, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 05.10.17

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