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Четверг, 19 октября 2017, 15:59 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Ответные санкции России стали причиной банкротства эстонского «короля пельменей»

Ответные санкции России стали причиной банкротства эстонского «короля пельменей»

Глава предприятия UVIC Александр Мусаров был признан банкротом Харьюским уездным судом Эстонии. По словам бизнесмена, его компания по производству мясных полуфабрикатов разорилась из-за запрета России на импорт продуктов.

Еще в 2015 году оборот UVIC составил 12,1 млн евро, прибыль – около 1,3 млн евро. Однако в 2016 году компания не предоставила отчета о хозяйственной деятельности, а долги по налогам выросли до 1,1 млн евро. Кроме того, банки сообщили о том, что UVIC оказался в списках злостных должников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Arileht.

Мусаров, которого в Эстонии называли «королем пельменей», винит в неудачах ответные российские санкции. По словам бизнесмена, в прошлом году он инвестировал 8 млн евро в новый проект производства в Новгороде, а запрет на импорт, введенный властями РФ, сорвал его планы.

Таллин, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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