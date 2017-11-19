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Воскресенье, 19 ноября 2017, 10:19 мск

Экономика

Япония нашла еще один способ освоить Курилы

Япония нашла еще один способ освоить Курилы
Фото: sakhalin.gov.ru

Япония предложила России проект выращивания клубники на Курильских островах.

Япония готова построить теплицы и предоставить технологии, от российской стороны требуются рабочие руки и налоговые льготы.

Подобный проект реализуется на острове Хокайдо и приносит прибыль: урожаи ягод там собирают с июля по ноябрь, сообщает газета «Иомиури».

Как уже сообщал «Новый День», Южные Курилы регулярно посещают японские бизнес-миссии с целью проработки проектов совместной экономической деятельности на островах. Но стороны пока не могут договориться по ряду вопросу: японцы предлагают разработать для Курил специальную законодательную систему, Россия настаивает на работе в рамках действующего законодательства.

Токио, Игорь Юров

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