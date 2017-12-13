Красноярский банк «Канский» лишился лицензии

Центробанк сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка «Канский». По данным регулятора, руководство кредитной организации неправильно оценивало риски, что привело к полной утрате собственного капитала банка. «Канский» занимал 374 место в банковской системе России.

Банк «Канский» привлекал денежные средства населения и выдавал кредиты физлицам. Неэффективное управление рисками и слабый внутренний контроль стали причиной того, что на балансе организации оказался значительных объем активов низкого качества. Более того, в ходе проверки аудиторы из Центробанка не нашли первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

«Банк России неоднократно применял в отношении КБ «Канский» ООО меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности», – говорится на сайте ЦБ РФ.

Регулятор принял решение об отзыве у лицензии банка «Канский» на осуществление банковских операций. В настоящее время в кредитном учреждении назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Канский» является участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка смогут получить страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.12.17

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