Банкиры назвали город с самыми высокими зарплатами для иностранцев

Специалисты HSBC Bank International провели опрос и составили рейтинг городов, в которых самые высокие зарплаты иностранных рабочих. Первое место в списке досталось индийскому Мумбаи.

Средняя заработная плата иностранных специалистов в Мумбаи, составляет 217,16 тысячи долларов. Это более чем в два раза превышает среднемировую зарплату экспатов в 99,9 тысячи долларов, пишет агентство Bloomberg.

Второе место в рейтинге занимает Сан-Франциско с показателем в 207,2 тысячи долларов. Замыкает тройку лидеров Цюрих – 206,9 тысячи долларов. Также среди городов с высокими зарплатами иностранцев оказались Шанхай (202,2 тысячи долларов), Женева (184,9 тысячи долларов), Нью-Йорк (182,2 тысячи долларов), Лос-Анджелес (161,1 тысячи долларов), Джакарта (152,6 тысячи долларов), Гонконг (148,4 тысячи долларов), Париж (139,6 тысячи долларов) и Лондон (107,9 тысячи долларов).

Кроме того, аналитики определили города, в которых компании предоставляют лучшие условия для экспатов. В список попали Сан-Франциско, Лондон, Нью-Йорк, Дублин и Бирмингем. Примечательно, что в Дублине и Бирмингеме средняя зарплата иностранных специалистов меньше мировых показателей.

Участие в опросе приняли 27587 иностранных специалистов, работающие в 159 государствах.

Мумбаи, Служба информации РИА «Новый День»

Мумбаи. Другие новости 26.02.18

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