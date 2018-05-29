Проект новой базы Каспийского флота оценили в 450 млн рублей

Минобороны потратит на проектно-изыскательские работы по созданию нового пункта базирования Каспийской флотилии – военно-морская база «Каспий» в Дагестане – более 459 млн рублей. Деньги будут выделены из средств гособоронзаказа. Заказчиком выступает «Управление заказчика капитального строительства Минобороны», говорится на сайте госзакупок.

Планируется, что работы будет вести «31-й Государственный проектный институт специального строительства», который в свою очередь получил контракт на выполнение работ от генпроектировщика – «20-го Центрального проектного института». Договор между ними подписан 18 мая 2018 года. В цену контракта входят, в частности, стоимость проведения обмерных работ, проектной и рабочей документации, а также прохождения государственной и экологической экспертизы.

Военный городок № 71 решено построить в Каспийске. Под базу будет отведено 129 га. Строительство предполагается проводить в два этапа. Первый начнется уже в июля 2018 года. Завершить строительство планируют в февраля 2020 года.

Полная стоимость строительства новой базы держится в секрете. Источник в строительной отрасли, знакомый с ходом возведения военных объектов, рассказал, что, как правило, стоимость проектно-изыскательских работ составляет около 3-4% стоимости строительства. Как передает РБК, по словам источника близкого к Минобороны, подобные оценки корректны при «повторном применении» документации ранее построенных аналогичных объектов.

«Если объект строится с нуля, значит, за проектно-изыскательские работы нужно заплатить дороже. В таком случае вес проектно-изыскательских работ может достигать и 10%», – рассказал он.

В состав Каспийской флотилии входят части береговых войск, несколько бригад и дивизионов кораблей, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала», «МАК-160», а также артиллерийские, ракетные, десантные, гидрографические катера и буксиры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.05.18

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