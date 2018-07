УГМК договаривается с китайской компанией о поставке карьерных самосвалов

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) провела переговоры о поставке самосвалов с китайской Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co. Ltd (NHL). Новую технику планируется использовать на предприятиях в Кузбассе.

В пресс-службе УГМК подтвердили факт встречи. Делегацию машиностроителей из КНР возглавлял глава совета директоров NHL Гао Русен (Gao Rusen). Речь шла о поставке самосвалов с электрической трансмиссией грузоподъемностью 220-330 тонн, которые УГМК хочет задействовать не только в Кузбассе, но и на других предприятиях своего сырьевого комплекса.

Кроме того, стороны обсудили возможность сервисной поддержки парка уже работающих 90-тонных самосвалов.

Завод NHL находится в китайской провинции Внутренняя Монголия. Предприятие имеет долю более 50% местного рынка карьерных самосвалов. Продукция компании идет на экспорт в страны Азии, а также в Австралию и Новую Зеландию.

