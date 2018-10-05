Рейдерская атака под «чеченским флагом»: рыбная отрасль России оказалась под угрозой

Крупнейшая российская рыбопромышленная компания «Норебо», подконтрольная Виталию Орлову, подверглась беспрецедентной рейдерской атаке, которая грозит парализовать работу холдинга и спровоцировать дефицит морепродуктов в стране. Об этом было заявлено накануне на пресс-конференции в Мурманске с участием местных рыбопромышленников из компаний «Мурманский траловый флот», «Альтернатива» и Союза рыбопромышленников Севера.

Участники встречи с журналистами подчеркнули, что основную вину за кризисную ситуацию вокруг холдинга «Норебо», который стал объектом бесконечных обыском правоохранительных органов, возлагают на бывшего заместителя главы Росрыболовства Александра Тугушева, который, судя по всему, заручился поддержкой силовых структур и высокопоставленных влиятельных персон. В ход идут самые грязные методы, которые обычно описывают СМИ в материалах о рейдерских захватах.

Известно, что до 2003 года до перехода на госслужбу в Росрыболовство Тугушев был партнером Орлова. Свои акции он продал компаньону в том же году, письменно подтвердив «отсутствие у него какого-либо имущества, включая акции или доли в компаниях». Примечательно, что на момент продажи Тугушевым акций речи об огромном и успешном холдинге ещё и не шло. «Мы с ним вели переговоры и объясняли, что если ты уходил на госслужбу, то у тебя был ларек и ты считаешь, что продал акции по заниженной цене, – образно сообщил журналистам Анатолий Прокопенко, заместитель генерального директора АО «Альтернатива». – Мы готовы продать тебе по завышенной цене – за 60 миллионов долларов – и спор на этом будет улажен». Тугашев отказался и стал настаивать на 30% акций компании.

Как пояснил адвокат Валерий Стадник, Тугушев, который пытается получить 30-процентную долю в холдинге «Норебо», обратился с заявлением в УБЭП о нарушении его прав. «С этого периода в отношении организации проводились оперативно-розыскные мероприятия, проводились опросы и неоднократно выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Фабула была – за отсутствием события преступления», – сказал юрист, слова которого цитирует портал Insider.org.

При этом Стадник подчеркнул, что к длительному процессу развития и становления холдинга, на которое было потрачено много сил, Тугушев отношения не имеет. «Да и сам же ранее во всех документах для налоговых органов и приставов собственноручно писал, что «акциями не владею», – констатировал он.

Комментируя ситуацию, замдиректора АО «Альтернатива» Анатолий Прокопенко со своей стороны отметил, что логичным действием Тугушева, если он претендует на долю в компании, стало бы обращение в суд, однако «человек в суд не идёт, понимая незаконность своих действий». «Поэтому он в суд не идёт, а собирает компромат, шантаж, угрозы, потом взбросы в СМИ – это классика рейдерского захвата», – сказал он.

Судя по словам участником пресс-конференции, холдинг регулярно подвергается обыскам и прочим следственным действиям, что наводит на явный вывод о возможной финансовой заинтересованности силовых структур.

«Ведь тот следователь, который принял решение о возбуждении уголовного дела, ведь она также 3 раза принимала решения об отказе уголовного дела. Но она его возбудила. Одновременно с подачей иска в Лондонский суд. Вот тут и совпадения. Мы делаем выводы, что в данном случае их действия – Тугушева, лиц, находящихся в Лондоне – иностранных граждан, следователя Москвы – носят согласованный характер», – заявил Стадник.

Как прозвучало на пресс-конференции, эти иностранные граждане могут быть сотрудниками британских спецслужб, которые собирают информацию о Виталии Орлове и холдинге «Норебо», вербуя в России пособников, получая информацию из засекреченных баз. Работа британцев при этом была названа шпионажем, а Тугушев – возможным агентом, который склоняет высокопоставленных правоохранителей работать в интересах английских спецслужб. Всё это заставляет Союз рыбопромышленников Севера всерьёз опасаться за рыбную отрасль и за экономику России в целом, отмечает Арктик-ТВ.

Как считает руководитель Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, это наверняка может быть связано с переделом бизнеса. «И это люди не простые, двинуты такие силы как Лондонские суды, привезены товарищи московского спецназа изымать документы, – отметил он.

Стоит отметить, что незаконные действия со стороны Тугушева уже получали должную правовую оценку. В 2007 году Тверской суд Москвы признал его виновным по другому делу – о мошенничестве. Его приговорили к 6 годам колонии.

Как писал Forbes, в 2016 году Тугушева арестовали во второй раз и отправили под домашний арест по делу о вымогательстве. Позднее он вышел под подписку о невыезде. Поводом стало заявление владельца холдинга «Норебо» о вымогательстве, к которому он приложил записи звонков, когда некий Муалади Джамалдаев по телефону грозил ему расправой, если он не отдаст Тугушеву долю в компании. В материалах этого дела утверждается, что Тугушев обещал привлечь к решению проблем с Орловым ближайшего соратника президента Чечни Рамзана Кадырова – заместителя председателя чеченского правительства Адама Делимханова.

«Факты, … которыми мы сегодня располагаем, говорят о травле местных предпринимателей, о попытках развалить рыбный бизнес и завладеть им», – говорится в совместном пресс-релизе «Союза рыбопромышленников Севера» и холдинга «Норебо». При этом представители компании уверены, что подлинная цель последних силовых обысков, которые проводились 28 сентября, – рейдерский захват, отъем бизнеса у законных владельцев. Если ситуация не изменится, России вновь грозит дефицит морепродуктов и очередной рост цен на продукцию, считают рыбопромышленники.

Основания для таких прогнозов действительно есть. «Норебо» – крупнейший в России рыбопромышленный холдинг и поставщик белой рыбы. По подсчетам Forbes, объем квот в 2017 году составляет 450 000 тонн, источник, близкий к холдингу, уверяет что вылов превысил 500 000 тонн. При этом на Россию приходится 40-45% поставок.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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