Из-за заботы об экологии палладий стал дороже золота

Впервые за 16 лет стоимость палладия превысила стоимость золота. По словам аналитиков, драгметалл продолжит дорожать.

В ходе сессии палладий на спотовом рынке стоил рекордные 1236,48 доллара за тройскую унцию. Золото, тем временем, торгуется на уровне 1235,37 доллара за унцию, сообщает Финмаркет.

Палладий за последние четыре месяца прибавил четверть стоимости из-за опасений возникновения дефицита. «Люди сражаются за каждую доступную унцию металла», – отметил глава отдела торговых операций с металлами в BMO Capital Markets Тай Вонг.

Дело в том, что палладий используется в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. Так как в настоящее время все больше потребителей меняют машины с дизельных на бензиновые, спрос на металл растет. В то же время поставки палладия на рынок очень ограничены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.18

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