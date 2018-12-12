Бурятские чиновники закупают кресла для релаксации за счет бюджета

В Улан-Удэ администрация Железнодорожного района объявила конкурс на закупку мебели. Однако чиновникам нужны не просто офисные стулья, а кресла для релаксации.

Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок. В качестве источника финансирования указан муниципальный бюджет. Начальная (максимальная) цена контракта – 93 504 рублей.

В приложении для потенциальных поставщиков описываются требования, предъявляемые к товару. Так кресло должно иметь форму кушетки, обязательно наличие опоры под голени ног, подушки и подлокотников, необходимый угол наклона спинки должен быть не менее 30 и не более 45 градусов.

С момента заключения контракта в течение трех рабочих дней поставщик обязан доставить кресла для релаксации по адресу ул. Октябрьская, 2, где располагается администрация Железнодорожного района города Улан-Удэ.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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