Трижды лидер: названа самая дорогая компания в мире

Онлайн-ритейлер Amazon возглавил рейтинг самых дорогих компаний в мире, обогнав по капитализации Microsoft, сообщает Bloomberg.

Рыночная стоимость Amazon составила 797 млрд долларов, ее акции выросли на 3,4%. Капитализация Microsoft оценивается в 789 млрд долларов, ее акции подорожали на 0,1 %.

На третьем месте – компания Alphabet с рыночной стоимостью 745 млрд долларов. За ней следует Apple с 702 млрд.

Ранее Amazon обгоняла Apple и Microsoft по капитализации в декабре прошлого года. Тогда рыночная стоимость компании составляла 865 млрд долларов. Впервые Amazon обогнала Microsoft по рыночной стоимости в феврале 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.01.19

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