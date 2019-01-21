За 10 лет число миллиардеров в мире удвоилось

В мире продолжает расти число миллиардеров. В то же время финансовое состояние беднейших людей на планете не улучшается. Об этом говорится в исследовании международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

По данным экспертов, за последние десять лет число миллиардеров удвоилось до 2208 человек. Отмечается, что в период с 2017-го по 2018-й каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. Их состояние растет на 900 млрд долларов в год или 2,5 млрд долларов ежедневно.

Благотворительные организации озабочены тем, что финансовое положение 3,8 млрд беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось. Их состояние равняется активам 26 богатейших людей планеты.

Так в Oxfam указали, что 1% капиталов самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса равен бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек.

Давос, Служба информации РИА «Новый День»

Давос. Другие новости 21.01.19

В Верхней Пышме приставы опечатали опасный завод. / В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул. / В Тюмени прошел стихийный массовый митинг против «мусорной» реформы (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»