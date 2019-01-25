Развитие криптовалют грозит экономическим кризисом целому государству

Власти Мальты получили предупреждение от Международного валютного фонда (МВФ) о том, что развитие блокчейн-технологий ставит под угрозу стабильность экономики страны.

Как сообщает Times of Malta со ссылкой на доклад МВФ, аналитики пришли к выводу, что лояльное в отношении криптовалют мальтийское законодательство вместе с программой по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции создает существенные риски и угрозу для стабильности финансовой системы Мальты.

Не так давно власти приняли пакет законопроектов, которые адаптировали право под крипторынок. Правительство назвало эту программу «Остров блокчейна». Эмиссаров фонда насторожило то, что адаптация законов для развития блокчейна идет в разрез с целями программ по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом.

Кроме того, в МВФ считают, что в ближайшее время Мальта столкнется с инфраструктурными проблемами, а также сложностями на рынке труда, что обусловлено нехваткой рабочей силы.

Валлетта, Служба информации РИА «Новый День»

Валлетта. Другие новости 25.01.19

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