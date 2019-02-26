Коммунальная авария снова остановила работу в цехах «АвтоВАЗа»

Порыв трубы водоснабжения приостановил работу нескольких подразделений ПАО «АвтоВАЗ». В частности, как сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов, остановилась линия конвейера ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) из-за отсутствия горячей воды в цехе окраски.

«В 11 часов сотрудников распустили домой, произошла авария на окраске кузовов, опять нет горячей воды, а без горячей воды кузова не красят», – сказал Емшанов в комментарии «Интерфаксу».

По его информации остановлен также конвейер СКП Kalina.

В пресс-службе автоконцерна подтвердили, что произошла коммунальная авария, что привело к нарушению работы нескольких подразделений. Соответствующие службы предприятия и городские аварийные службы на месте устраняют последствия аварии.

Ранее, 15 января, «АвтоВАЗ» уже останавливал производство на линии ПАП B0 из-за неполадок в цехе окраски из-за прорыва трубы магистрального водопровода.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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