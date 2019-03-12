Оператор Tele2 получит нового собственника

В ближайшее время оператор связи Tele2 сменит собственника. Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе с 45 до 100%.

Как сообщил президент «Ростелекома» Михаил Оссевский, базовые условия сделки уже согласованы – предстоит завершить формальные процедуры. «В результате консолидации появится предприятие с выручкой, приближающейся к 500 млрд рублей», – цитирует РБК Осеевского.

Глава «Ростелекома» уточнил, что Tele2 останется дочерней структурой с самостоятельным менеджментом. Раскрыть другие подробности сделки он отказался.

Идея об увеличении доли «Ростелекома» в Tele2 обсуждалась еще летом 2017 года. Оставшейся долей в мобильном операторе владеет консорциум – группа ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» (10%). Однако в сентябре того же года Осеевский сообщал, что «Ростелеком» решил пока не идти на этот шаг, так как Tele2 и без этого успешно развивается.

В сентябре 2018 года ситуация вновь изменилась. Тогда, по данным СМИ, обсуждался вариант увеличения доли «Ростелекома» за счет выкупа доли ВТБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

Минус $18,6 млрд: отток капитала из России увеличился почти в два раза. / В мэрии уверены, что почти 85% горожан довольны качеством услуг ЖКХ. / Вице-мэр по ЖКХ рассказал, сколько денег надо, чтобы горячая вода в Екатеринбурге перестала вонять. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»