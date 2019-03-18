В каждой третьей закупке к Универсиаде-2019 нашли нарушения

В ходе подготовки к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске треть всех закупок были обжалованы участниками. Об этом сообщили в краевом управлении Федеральной антимонопольной службы.

По словам замглавы управления ФАС по Красноярскому краю Олега Харченко, обжаловано чуть менее 50 закупок, передает РИА «Новости». «Жаловались участники со всей страны. Можно сказать, что каждая третья закупка проведена с нарушением законодательства», – сказал Харченко.

В основном нарушения были допущены при составлении документации «под заказчика». Кроме того, заявки необоснованно отклонялись. «Универсиада закончилась, а споры по закупкам будут идти еще долго», – отметил Харченко.

В ФАС подчеркнули, что закупки в рамках Универсиады не регулировались отдельными законодательными актами, как во время подготовки к Олимпиаде в Сочи.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта. В ходе игр разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 18.03.19

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