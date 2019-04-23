В Хакасии из-за долгов почти в полмиллиарда рублей ограничат подачу электроэнергии

«МРСК Сибири», которая входит в «Россети», грозит ограничением электроснабжения на коммунальных объектах республики Хакасия. Задолженность регионального сектора ЖКХ за электроэнергию увеличилась до 459 млн рублей, а местные власти самоустранились от решения проблемы. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Акилин.

По его словам, тенденции к снижению задолженности не просматривается. «Мы вынуждены приступить к повторному ограничению подачи электроэнергии на коммунальные объекты. Дальнейшее кредитование неплательщиков и обеспечение их бесплатным энергоресурсом для гарантирующего поставщика не представляется возможным», – говорится в заявлении Акилина на сайте «МРСК Сибири».

Первые отключения начнутся 23 апреля. Ограничение подачи электроэнергии до уровня технологической брони будет введено в отношении 18 коммунальных предприятий в Черногорске, Аскизском, Усть-Абаканском, Ширинском, Боградском и Бейском районах. Обеспечение теплом и водой жителей этих районов попадет в зависимость от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку, утонили в компании.

Власти Хакасии, по мнению Акилина, самоустранились от решения проблемы и попытались перевести ее политическое русло. «На прямое требование начать исполнять свои функции и озаботиться, наконец, нормализацией текущих платежей, возвратом долгов, накопленных, подчеркиваю, с момента избрания нового Главы Республики, власть отвечает нам нелепыми обвинениями в саботаже и шантаже», – указал директор «МРСК Сибири». При этом он подчеркнул, что компания готова к диалогу с правительством, чтобы совместными усилиями найти выход из кризиса.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

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