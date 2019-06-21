Стоимость золота побила рекорд 2013 года

Стоимость золота впервые с сентября 2013 года превысила отметку 1400 долларов за унцию. Спрос на драгоценный металл растет из-за геополитической напряженности.

Цена унции золота с немедленной поставкой на азиатской сессии в пятницу повысилась на 1,7% – до 1411,63 долларов за унцию, передает «Интерфакс». Августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке также подорожали до 1409,1 долларов за унцию.

По словам экспертов, драгоценный металл дорожает в связи с ростом геополитической напряженности. В такие периоды всегда повышается спрос на наиболее надежные активы. Речь идет о конфликте США и Ирана из-за сбитого американского беспилотника, который нарушил иранское воздушное пространство.

Кроме того, стоимость золота выросла после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого трейдеры считают, что Центробанк США может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 21.06.19

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