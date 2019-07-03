АвтоВАЗ остановил производство из-за разногласий по ценам комплектующих

АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих. Поставщик заявил, что не может согласовать с концерном цены с осени прошлого года.

Как сообщили в группе компаний «Автокомпонент», существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа.

Переговоры продолжаются с октября 2018 году, до сих пор сторонам не удалось прийти к соглашению, пишет РБК.

Ранее в АвтоВАЗе сообщили об остановке конвейера в связи с перебоями поставок комплектующих от ООО «Завод Автокомпонент». На данный момент компания делает все необходимое для возобновления производства.

Автопроизводитель подчеркнул, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Тольятти, Служба информации РИА «Новый День»

Тольятти. Другие новости 03.07.19

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