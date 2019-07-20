S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Однако в компании не исключили изменения позиции в случае введения санкций со стороны крупных государственных энергетических корпораций или банков.

«Мы можем предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России», – заявили в агентстве.

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Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.07.19

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