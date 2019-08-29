Жительнице Кузбасса пересчитали пенсию по партбилету СССР

Пенсионный фонд России выплатил доплату к пенсии жительнице города Кемерово. Женщина предоставила партбилет, который подтвердил ее заработок.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 66-летняя женщина обратилась с несогласием с отказом Пенсионного Фонда России пересчитать ей пенсию. Пенсионерка предоставила партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах.

Размер взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы. Таким образом, можно вычислить зарплату, которую женщина получала.

«Прокурор города внес в адрес начальника Управления Пенсионного Фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии», – рассказали в прокуратуре.

В результате пенсионерка получила доплату в сумме более 160 тысяч рублей.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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