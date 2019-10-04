В России нашли уникальный алмаз-матрешку

В Якутии на Нюрбинском ГОКе обнаружили необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень. Специалисты назвали находку алмазом-матрешкой.

Как сообщает пресс-служба компании АЛРОСА, возраст камня может составлять более 800 млн лет. Он весит 0,62 карата. По оценкам экспертов, вес внутреннего кристалла составляет 0,02 карата.

Фото: www.alrosa.ru

Уникальный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами. По мнению специалистов, первым образовался именно кристалл, который находится внутри, а уже затем во время последующих стадий роста сформировался внешний камень.

Существует две гипотезы, объясняющие каким образом между алмазами образовалось воздушное пространство. Первая версия: в процессе роста камень был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности. Согласно второй версии в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами.

«Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи, – отметил заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук. – Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости».

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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