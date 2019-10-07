В России запустят производство кальвадоса

В 2020 году в России планируется возобновить производство кальвадоса. Крепкий яблочный напиток будет изготавливать один из винзаводов Ставрополья.

Раньше в России производили кальвадос, но из-за падения спроса предприятие отказалось от этой линии и перешло на коньяки. Теперь по запросу потребителя производство решено было возобновить, передает РИА «Новости».

Кальвадос делают из яблок, которые сначала перерабатывают в виноматериал, получают кальвадосный дистиллят, а затем выдерживают в дубовых бочках не менее шести месяцев. Ожидается, что готовый кальвадос появится в магазинах в 2021 году.

Для первой партии яблоки закупят, однако затем винзавод планирует высадить собственные яблоневые сады. Предприятие собирается выпускать до пяти тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития, а также доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов (от шести лет).

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

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