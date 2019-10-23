На новосибирской птицефабрике зарплату платили курами

Прокуратура оштрафовала руководство «Коченевской птицефабрики» за нарушение трудового законодательства. Работники предприятия получали зарплату курами.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, вопреки статье 131 Трудового кодекса РФ 27 работникам организации заработная плата выплачивалась в натуральной форме, значительно превышающей 20% от начисленной месячной заработной платы (50% и более процентов от зарплаты).

Прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). «Коченевская птицефабрика» и ее директор оштрафованы на 47 тысяч рублей.

Согласно российскому законодательству работники могут получать заработную плату в натуральной форме, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором, а также только по заявлению сотрудника. При этом натуральная часть не может превышать 20% начислений.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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