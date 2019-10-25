На шахте в Якутии добыли огромный алмаз

На шахте в Якутии добыли самый крупный алмаз ювелирного качества за три года. Об этом сообщили в пресс-службе компании АЛРОСА.

Уникальный алмаз массой 232,4 карата был добыт на трубке «Удачная» 19 октября. Камень имеет желтоватый оттенок.

На поверхности алмаза октаэдрической формы размером 40х39х23 мм есть природный и техногенные сколы.

По словам заместителя генерального директора АЛРОСА Евгения Агуреева, настолько крупные кристаллы ювелирного качества – это огромная редкость. В последний раз на месторождениях компании подобные камни были обнаружены в 2016 году.

«С нетерпением ждем камень в ЕСО АЛРОСА для детального изучения и оценки. Трубка «Удачная» в этом году уже второй раз делает нам такой подарок – ранее в январе там добыли крупный алмаз массой 191,46 карата», – добавил Агуреев.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 25.10.19

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