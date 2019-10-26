Россия обвинила США в контрабанде сирийской нефти

Нефть на востоке Сирии добывается и вывозится контрабандой в другие страны на переработку под охраной военнослужащих США. С таким обвинением выступило Министерство обороны России.

Свое заявление российское оборонное ведомство подкрепило снимками космической разведки. На фото показаны грузовики с цистернами, которые должны покинуть Сирию. «В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США»,– заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Обвинение со стороны России последовало в ответ на слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что американские военнослужащие остаются на востоке Сирии «для предотвращения доступа ИГ* к нефтяным полям», передает РИА «Новости».

По данным Минобороны России, вывозом нефти занимается компания «Сэдкаб», которая была создана при «Автономной администрации Восточной Сирии», и контролируется США. Добыча топлива ведется с помощью оборудования, которое поставили западные корпорации в обход американских санкций.

По оценке ведомства, ежемесячная выручка США от продажи контрабандной нефти составляет около 30 млн долларов, при стоимости одного барреля в 38 долларов. «За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ*» бесконечно», – заключил Конашенков.

*ИГ, «Исламское государство» – террористическая организация, запрещенная законами РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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