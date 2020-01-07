Китайские мандарины теперь нельзя продавать в России – они заражены

Китайские мандарины теперь нельзя продавать в России – в них обнаружены опасные карантинные микроорганизмы. Как сообщает Россельхознадзор, с 6 января 2020 года поставки цитрусовых из Китая запрещены. Китайская сторона пыталась предпринять меры для прекращения поставок в Россию заражённой продукции, но они оказались не эффективными.

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 года Китай поставил в РФ 240,6 тысячи тонн фруктов, в том числе 151,2 тысячи тонн цитрусовых, что составляет 63 процента от общего объема поставок в Россию.

Экономика. Другие новости 06.01.20

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